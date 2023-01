L'ASSE boucle un transfert, il fait une promesse

Arthur Montagne

Comme il l'avait réclamé, Laurent Batlles tient enfin son nouveau gardien de but. Déçu des prestations de Matthieu Dreyer et Etienne Green, l'ASSE vient effectivement d'officialiser le transfert de Gautier Larsonneur. Ravi de cette arrivée, le coach des Verts est désormais persuadé que le maintien est jouable.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE compte sur le mercato d'hiver pour redresser la barre et assurer son maintien. Cela passe notamment par le recrutement d'un gardien de but, Matthieu Dreyer et Etienne Green ayant déçu depuis le début de saison. C'est ainsi que l'ASSE vient d'officialiser le transfert de Gautier Larsonneur qui s'est engagé jusqu'en 2025. De quoi enchanter Laurent Batlles.

✍️ @GLarsonneur est 𝗩𝗲𝗿𝘁 ! Notre nouveau numéro 3️⃣0️⃣ s'est engagé avec l'#ASSE jusqu'en 2025.Bienvenue Larso' ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 6, 2023

«Gautier sera j’en suis sûr un artisan de notre maintien»

« Nous sommes heureux d’accueillir Gautier dans nos rangs. Comme pour Dennis Appiah, son arrivée répond à notre volonté de renforcer notre secteur défensif. Gautier est un jeune gardien qui possède déjà une large expérience des championnats français dans lesquels il s’est distingué, et sera j’en suis sûr un artisan de notre maintien », lance-t-il sur le site officiel de l'ASSE.

Larsonneur s'enflamme déjà