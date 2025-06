Real Madrid : Transfert surprise pour Mbappé ?

Pour épauler Kylian Mbappé et Endrick, le Real Madrid serait un quête d'un renard des surfaces à la Joselu. En effet, le club merengue aimerait avoir un joueur capable de marquer de la tête. Dans cette optique, le club merengue pourrait se jeter sur Ante Budimir, sous contrat avec Osasuna jusqu'au 30 juin 2027.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG l'été dernier. En effet, la star de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Lors de la saison 2024-2025, Carlo Ancelotti avait donc deux avant-centres à disposition : Kylian Mbappé et Endrick .

Selon les informations d'AS, le Real Madrid ne serait pas totalement satisfait par Kylian Mbappé et Endrick . Ainsi, l'écurie merengue envisagerait de recruter un nouveau numéro 9 avec un profil différent. En effet, la Maison-Blanche aimerait s'attacher les services d'un buteur à la Joselu , à savoir un renard des surfaces capable de marquer de la tête.

Real Madrid : Un transfert à 8M€ pour Ante Budimir ?

A en croire AS, le Real Madrid pourrait miser sur Ante Budimir pour épauler Kylian Mbappé et Endrick à la pointe de son attaque. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Osasuna, l'attaquant de 33 ans remplit deux critères : il a de l'expérience et il est bon marché. En effet, Ante Budimir disposerait d'un clause libératoire fixée à 20M€, qui sera réduite à 8M€ pendant une partie du mercato estival.