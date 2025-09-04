Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le long et unique chapitre de la carrière de Trent Alexander-Arnold jusqu’à sa décision de changer de club a pris fin cet été. La désormais ancienne icône des Reds est partie libre de tout contrat au Real Madrid à l’intersaison. Et ce, après avoir été convaincu par son compatriote Jude Bellingham, poids lourd du vestiaire de la Casa Blanca, de signer.

Depuis 2004 et son entrée à l’académie, Trent Alexander-Arnold était un joueur de Liverpool. Du centre de formation à l’équipe première, le latéral droit a franchi bien des obstacles et s’est installé à seulement 18 ans dans la défense du club de la Mersey. En 2019, il gagne la Ligue des champions. En 2020 et 2025, la Premier League avec une FA Cup et deux League Cup notamment dans son palmarès.

«Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie» A 26 ans, Alexander-Arnold a fait le choix de tourner une page importante de son histoire. A l’intersaison, le défenseur anglais a décidé de rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre. Un choix particulièrement difficile à faire. « Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Liverpool est ma maison, c'est là que je suis devenu qui je suis. Mais Madrid me semblait être le bon choix, au bon moment. C'est certainement un défi, mais c'est un défi que je relève avec plaisir. Le Bernabéu est un lieu sacré. On ressent le poids du maillot, mais c'est ce qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes ». a confié le principal intéressé à GQ Espagne.