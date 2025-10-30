Real Madrid - PSG : La prochaine destination de Vinicius Jr révélée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que sa relation avec Xabi Alonso interroge et qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat l’été prochain, Vinicius Jr aurait pris la décision de quitter le Real Madrid. Selon la presse catalane, le PSG serait sa destination favorite, mais l’international brésilien aurait également un faible pour l’Angleterre.

Bien que le Real Madrid ait remporté le Clasico, sa victoire face au FC Barcelone (2-1) a été suivie d’une polémique avec Vinicius Jr, très mécontent d’avoir été remplacé par Xabi Alonso. L’attaquant âgé de 25 ans n’a pas cité son entraîneur dans son message d’excuse, et sa volonté serait de partir l’été prochain.

Le PSG prêt à laisser passer l’opportunité Vinicius Jr ? D’après la presse catalane, Vinicius Jr aurait déjà une destination en tête et verrait d’un bon œil un transfert au PSG. Pour TBR Football, le journaliste Graeme Bailey rappelle que le club de la capitale n’est plus vraiment habitué à ce genres d’opérations dernièrement, et indique que l’international brésilien (43 sélections) apprécierait aussi beaucoup l’Angleterre.