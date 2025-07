Real Madrid : Panique au PSG, il annonce un nouveau coup à la Mbappé !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. D'après la presse espagnole, le club merengue s'intéresserait désormais à Vitinha. Mais à en croire le journaliste Joaquín Maroto, le Real Madrid ne pourra recruter le Portugais qu'à la fin de son contrat, soit le 1er juillet 2029.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi . Engagé jusqu'au 30 juin 2024, le capitaine de l'équipe de France a refusé de prolonger, et ce, pour pouvoir signer au Real Madrid . En effet, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves librement et gratuitement il y a un an.

«Il faut attendre qu'il termine son contrat, le convaincre et l'attendre»

« Vitinha, c'est le meilleur, mais nous savons déjà à quel point il est difficile de recruter un joueur du Paris Saint-Germain. Il faut attendre qu'il termine son contrat, le convaincre et l'attendre pendant des années, comme cela s'est passé avec Kylian Mbappé, et c'est très difficile. Il a un contrat jusqu'en 2029 avec le PSG », a affirmé Joaquín Maroto, journaliste du journal espagnol AS. Reste à savoir si le Real Madrid réussira à convaincre Vitinha de pas rempiler au PSG, et ce, pour migrer librement et gratuitement vers le Santiago Bernabeu dans quatre ans. Pour rappel, le milieu de terrain 25 ans est arrivé à Paris lors de l'été 2022, avant de prolonger en février dernier.