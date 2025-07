OM : Transfert annulé à la dernière minute !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au sortir d'un prêt à Versailles, Soumaïla Traoré aurait dû à nouveau être cédé par l'OM lors de ce mercato estival. Aux dernières nouvelles, tout semblait ficelé pour un départ en Ligue 2 du côté de Montpellier. Une opération qui ne verra finalement pas le jour, elle qui aurait visiblement capoté au dernier moment.

Cet été, la concurrence ne devrait faire que se renforcer à l'OM au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi . Forcément, il sera très difficile de se faire une place, encore plus pour un jeune joueur. C'est pour cela qu'il était prévu que Soumaïla Traoré soit à nouveau prêté. Cédé à Versailles la saison dernière, l'Olympien de 20 ans devait cette fois prendre la direction de Montpellier .

Entre l' OM et Montpellier , tout semblait réglé pour le prêt avec option d'achat visiblement de Soumaïla Traoré . Mais tant que rien est signé, tout peut arriver dans le monde du football. Et c'est ce qui se serait produit avec l'Olympien. En effet, selon les informations du journaliste Bertrand Queneutte , dévoilées sur X, Traoré ne jouera finalement pas au MHSC .

Déjà de retour à Marseille !

L'affaire ne se concrétisera finalement pas. Et pourtant... Comme expliqué par le journaliste, Soumaïla Traoré s'était rendu à Montpellier avant de finalement repartir pour Marseille. Au dernier moment, le deal ne s'est donc pas bouclé et il est précisé qu'entre le joueur de l'OM et le MHSC, cela serait définitivement mort.