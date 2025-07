Mercato - OM : Un amoureux du PSG bientôt à Marseille ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l'OM s'est déjà bien renforcer défensivement, mais ce n'est pas terminé. Sur la Canebière, on cherche toujours du sang neuf à injecter dans le couloir droit où Amir Murillo est bien seul. Une quête qui pourrait alors faire venir un amoureux du PSG à l'OM.

Si l'OM peut toujours compter sur Amir Murillo, derrière le Panaméen c'est un peu plus compliqué. C'est pour cela que le club phocéen chercherait un nouveau joueur pour ce couloir droit. Reste maintenant à trouver l'heureux élu et visiblement, du côté de l'OM, on aurait coché différents noms.