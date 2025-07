Mercato - OM : Un nouveau Parisien prêt à imiter Rabiot ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on connait la rivalité entre le PSG et l'OM, elle n'avait pas empêché Adrien Rabiot de rejoindre la Canebière l'été dernier. Formé à Paris, l'international français a donc posé ses valises à Marseille. Et voilà que le scénario pourrait se répéter dans les semaines. En effet, après Rabiot, c'est un certain Timothy Weah qui pourrait l'imiter.

Ce mercredi, l'OM a officialisé sa 3ème recrue de l'été en la personne de Facundo Medina. Arrivé du RC Lens, l'Argentin ne sera toutefois pas le dernier à rejoindre l'effectif de Roberto De Zerbi. A Marseille, on cherche encore du sang neuf à commencer par un élément capable d'animer le couloir droit. Et voilà que le bonheur de l'OM pourrait se trouver à la Juventus.

L'OM coche le nom de Weah Selon les informations de Fabrizio Romano, c'est Timothy Weah qui intéresserait désormais l'OM. Alors que la Juventus serait prêt à vendre l'international américain, capable de jouer partout dans le couloir droit, le club phocéen pourrait sauter sur cette opportunité. Le départ de Weah vers Nottingham Forrest ayant capoté, cela pourrait donc faire les affaires de l'OM.