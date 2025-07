Mercato : Le joueur parfait arrive à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato de l’OM connaît un sacré coup d’accélérateur. En effet, après CJ Egan-Riley, un autre défenseur central débarque à Marseille à savoir Facundo Medina, recruté en provenance du RC Lens. Un joueur qui semble parfaitement correspondre au profil de jeu instauré par Roberto De Zerbi à Marseille.

En quête d'un défenseur central pour épauler Leonardo Balerdi, l'OM a obtenu le prêt avec option d'achat de Facundo Medina en provenance du RC Lens. Un joueur qui semble parfaitement correspondre au profil recherché par Roberto De Zerbi comme le souligne Laurent Mazure, journaliste lensois.

Medina, le joueur idéal pour l'OM version De Zerbi ? « Je ne vais pas dire que c'est l’Argentin type, mais c’est en tout cas quelqu’un de dur sur l’homme, dans le bon sens du terme. Combatif, parfois à la limite – on en reparlera peut-être avec ses avertissements, etc. Mais voilà : combatif, âpre dans les duels. Il a un très bon pied gauche, très bon pied gauche. Il sait tirer, il sait centrer, il sait porter le ballon vers l’avant. C’est un des joueurs de Ligue 1 qui porte le plus le ballon justement vers la surface adverse », rappelle-t-il auprès du Phocéen, avant d’en rajouter une couche.