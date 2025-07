Mercato : Transfert surprise à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, la priorité de l'OM n'a rien d'une surprise. En effet, le club phocéen souhaite renforcer son secteur défensif et a déjà enrôlé CJ Egan Riley et Facundo Medina. Mais ce n'est peut-être pas terminé puisqu'un troisième axial est attendu, et son nom ne serait peut-être pas encore sorti dans la presse. L'OM résèrve-t-il une surprise ?

Cet été, la priorité de l'OM a rapidement été identifié, à savoir renforcer le secteur défensif. Il faut dire que la saison dernière, il s'agissait clairement du point faible de l'équipe de Roberto De Zerbi qui cherche donc à largement remanier son arrière-garde. Chancel Mbemba et Luiz Felipe ont annoncé leur départ, tandis que Derek Cornelius n'a pas le profil d'un titulaire en puissance. Leonardo Balerdi est donc bien seul.

Medina signe à l'OM ! Ce n'est donc pas une surprise si l'OM a déjà recruté deux nouveaux défenseurs centraux. Après l'arrivée libre de CJ Egan-Riley en provenance de Burnley, le club phocéen vient d'officialiser l'arrivée de Facundo Medina. « L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée de Facundo Medina. Le défenseur international argentin rejoint le club en provenance du RC Lens, sous la forme d’un prêt avec option d’achat », peut-on lire sur le communiqué publié par le club.