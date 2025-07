Mercato - OM : La très mauvaise idée de De Zerbi ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un mercato animé était annoncé à l'OM et pour le moment, on n'est pas déçu. En effet, le club phocéen tient déjà sa 3ème recrue estivale en la personne de Facundo Medina. L'Argentin arrive du RC Lens pour offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM aurait d'ailleurs pour idée de placer Medina arrière gauche. Mais est-ce pour autant une bonne décision ?

A quoi ressemblera l'OM la saison prochaine ? Avec la Ligue des Champions à jouer, l'effectif de Roberto De Zerbi va bouger cet été et ça a déjà commencé avec 3 recrues : Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Arrivé du RC Lens, l'Argentin pourrait former une charnière 100% argentine avec Leonardo Balerdi, mais Roberto De Zerbi verrait les choses différement. En effet, l'entraîneur de l'OM imaginerait davantage Medina comme un arrière gauche dans une animation particulière.