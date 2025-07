OM : La menace qui plane avec le prochain transfert !

L'OM et le RC Lens sont finalement parvenus à tomber d'accord. Un terrain d'entente qui permet donc à Facundo Medina de rejoindre le club phocéen. Tandis que l'Argentin va renforcer l'arrière-garde olympienne, il va apporter toute sa hargne sur le terrain. Une intensité qui vaut toutefois à Medina de très nombreux avertissements sur ce qui pourrait à terme être embêtant pour l'OM.

Journaliste lensois, Laurent Mazure a évoqué ce problème qui pourrait frapper l' OM avec Facundo Medina . C'est ainsi que pour Le Phocéen, il a fait savoir : « En fait, j’ai l’impression que Facundo a cette faculté d’être à la limite. C’est-à-dire que, pendant quatre ans, jusqu’à son premier carton rouge en août dernier en Coupe d’Europe – puisque finalement il a eu son premier rouge en championnat que cette saison – pendant quatre ans, à chaque fois il prenait des jaunes mais il savait après se retenir. Il n’avait jamais pris de rouge. Donc ça montrait quand même une intelligence. C’est-à-dire : il sait faire la faute jusqu’à un certain point, mais après, calmos. Est-ce que ce sera pareil à Marseille ? Est-ce qu’il sera plus durement sanctionné, plus surveillé ? Je ne sais pas, possiblement ».

« Il va prendre son petit lot de cartons »

« En tout cas, c’est vrai qu’à Lens, il a quand même pris 61 cartons jaunes. C’est quand même le troisième joueur de l’histoire de Lens le plus averti, devant Cyril Rool. Ça place le garçon, même s’il avait deux fois plus de matchs que Rool. Mais non, moi je trouve qu’il est agressif dans le bon sens du terme. Il a ce côté, il a cette tchatch d’un bon Argentin. Il sait provoquer, il est provocateur, mais je pense vraiment dans le bon esprit. Et je lui souhaite – et je souhaite pour l’OM – qu’il soit sanctionné le moins possible, en tout cas qu’il soit suspendu le moins possible. Mais c’est sûr qu’il va prendre son petit lot de cartons », a-t-il ajouté sur Facundo Medina.