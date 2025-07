Officiel - OM : Il annonce son départ sur les réseaux sociaux !

Quatre ans après son arrivée en tant que traducteur de Jorge Sampaoli, Felipe Saad a annoncé son départ de l’OM ce mercredi, dans un message publié sur LinkedIn. L’ancien défenseur d’Ajaccio, de Caen ou encore de Lorient a gravi les échelons à Marseille, jusqu'à être en charge des joueurs prêtés, poste qu’il a créé.

« Arrivé dans ce club mythique en tant que traducteur de Jorge Sampaoli, j'ai eu la chance - et la confiance - de gravir les échelons au sein de la Direction Sportive. Après être responsable de l'analyse des adversaires, puis coordinateur technique en charge des clubs européens partenaires, j'ai eu l'opportunité de créer le poste de loan manager au sein du club, pour gérer les joueurs prêtés. Enfin, depuis le début de l'année 2024, j'ai élargi mes attributions en travaillant en étroite collaboration avec la cellule de recrutement. Ces quatre années m'ont permis de découvrir de l'intérieur la réalité d'un grand club européen, avec les décisions stratégiques, le travail d'équipe et la pression constante de la gestion au plus haut niveau. La Ligue des champions, la Ligue Europa, le championnat de France, le Vélodrome en feu, les défis quotidiens : autant de souvenirs forts et d'enseignements précieux que je garde précieusement avec fierté et reconnaissance », a déclaré Felipe Saad .

« Je repars grandi, serein et plus motivé que jamais pour tracer ma route »

L’ancien défenseur ayant notamment évolué à Ajaccio, Caen, Strasbourg et Lorient, avant de mettre un terme à sa carrière au Paris FC en 2020, est désormais prêt de nouveaux défis, toujours dans le football : « Ancien joueur professionnel (dix-sept ans de carrière dont treize en France), passionné par le football et polyglotte (portugais, français, anglais, espagnol et italien), je dispose d'une totale liberté géographique et d'un solide réseau international. J'ai surtout envie de continuer à apprendre, à transmettre mes connaissances et à contribuer à des projets ambitieux dans et autour du football. Merci à l’Olympique de Marseille et aux habitants de la ville pour la confiance et les opportunités. Je repars grandi, serein et plus motivé que jamais pour tracer ma route. Prêt à écrire un nouveau chapitre… »