Mercato - OM : La presse italienne confirme la prochaine vente ?

Alors que l’OM continue de se renforcer, le club travaille aussi à alléger son effectif. Parmi les joueurs poussés vers la sortie figure Ismaël Koné. Décevant depuis son arrivée, le milieu canadien intéresse désormais l’AS Roma, en quête d’un successeur à Leandro Paredes, selon plusieurs sources italiennes.

Alors que l’OM enchaîne les recrues avec les arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley et plus récemment Facundo Medina, les dirigeants phocéens s’attellent également à dégraisser l’effectif. En effet, de nombreux indésirables pourraient être poussés vers la sortie, comme le révèle RMC Sport, qui explique que l’OM pourrait se débarrasser de Valentin Rongier, Pol Lirola, Derek Cornelius, Amine Harit, Neal Maupay, Azzedine Ounahi et Ismaël Koné.