Real Madrid : Nouvelle ère galactique, un contrat spécial pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire semble être d’ores et déjà terminée. En effet, le club de la capitale va témoigner du départ libre de tout contrat du meilleur buteur de son histoire, vraisemblablement pour le Real Madrid où il bénéficierait d’un salaire évolutif au fil des années.

Kylian Mbappé va passer à autre chose. Après sept années passées au Paris Saint-Germain où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club et le meilleur joueur du championnat à plusieurs reprises, le capitaine de l’équipe de France va tourner la page à l’issue de son contrat en fin de saison.

Mbappé se rapproche chaque jour passant du Real Madrid

Et alors qu’il a été question d’une arrivée surprise à Arsenal, Liverpool, Manchester United ou encore le Bayern Munich, c’est bien au Real Madrid que Kylian Mbappé devrait déposer ses valises à l’issue de la saison. Cependant, selon Relevo , Mbappé ne devrait pas porter le numéro 9 laissé vacant par Karim Benzema en 2023.

PSG - Real Madrid : Zidane et Ronaldo derrière un choix capital de Mbappé https://t.co/hyBUOw2z2G pic.twitter.com/lzXVlzr6NU — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Entre 15 et 20M€ la première saison, un salaire évolutif pour Mbappé !