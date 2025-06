Real Madrid : La signature de Vinicius Jr est annoncée !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins en vue cette saison au Real Madrid, Vinicius Jr est même évoqué dans la liste des départs cet été. Le joueur brésilien est sous contrat avec le club espagnol jusqu'en 2027 et son renouvellement de contrat prend du temps. Certains pensaient avoir des nouvelles avant le début de la Coupe du monde des clubs. Visiblement, il faudra attendre un peu.

Vinicius Jr en désaccord avec le Real Madrid ?

Sous contrat jusqu'en 2027, Vinicius Jr n'a toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation. Le Brésilien est très attaché au club de la capitale espagnole et ce serait une surprise de le voir faire ses valises prochainement. « Selon mes informations, il n'a pas signé avec le Real Madrid, et le renouvellement n'est pas encore finalisé. D'autres rumeurs disaient que oui et que l'annonce serait faite avant la Coupe du monde des clubs. Il semble que ce ne soit pas le cas. S'il n'y a pas d'accord sur la durée ou le volet financier, le contrat ne pourra pas être finalisé. Cela signifie-t-il qu'il y aura un problème ? Pour l'instant, non . Les discussions se poursuivent et nous verrons bien ce qui se passera » confiait le journaliste de The Athletic Mario Cortegana récemment.