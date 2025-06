Vinicius Jr : Clash révélé au Real Madrid !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement, la saison 2024-2025 du Real Madrid ne restera pas dans les annales. Le club madrilène a vécu une saison compliquée, à l’image de Vinicius Jr, qui a été méconnaissable durant plusieurs mois. D’après l’Argentin Mario Kempes, l’ailier brésilien a même créé des problèmes importants au sein du vestiaire de la « Casa Blanca ».

Xabi Alonso lui, compte bien réveiller le numéro 7, qui va avoir besoin de soutien après cette période compliquée. « Première fois avec Vinicius ? C'était très bien. Tout ce que j'avais entendu à son sujet, je l'ai vu en dix secondes. Il est très passionné et émotif. Il faut être à ses côtés. Je l'aime beaucoup. L'utiliser au meilleur poste, c'est ce qu'il faut. Il a un grand cœur », a ainsi révélé le nouvel entraîneur madrilène en conférence de presse cette semaine. Mais de son côté, la légende argentine Mario Kempes n’a pas manqué de tacler Vinicius Jr .

« Il y a eu des problèmes dans le vestiaire parce qu’il ne se concentre pas »

« Au Real Madrid, c’est bizarre, parce qu’il y a des joueurs qui devraient uniquement se concentrer sur le jeu. Pour moi, mon joueur préféré serait Vinicius. Mais qu’est-ce qui se passe avec lui ? Il joue plus avec les tribunes qu’avec ses coéquipiers. Et d’après ce qu’on m’a dit, il y a eu des problèmes dans le vestiaire parce qu’il ne se concentre pas sur le foot et sur le fait de s’amuser sur le terrain », a lâché le champion du monde 1978, relayé par MARCA.