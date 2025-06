Neymar avec Vinicius Jr : L’annonce historique !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 dans moins d’un an désormais. Neymar ne compte pas manquer ce rendez-vous avec la Seleçao. La star brésilienne a l’intention, selon son père, d’écrire l’histoire avec Vinicius Jr en décrochant la tant attendue sixième étoile, la dernière ayant été brodée en 2002.

«Je vois bien Neymar avec Vini (Vinicius), Rodrygo, Raphinha...»

En entretien avec L’Équipe, Neymar Pai prédit du lourd avec les Quatre Fantastiques : Neymar, Vinicius Jr, Raphinha et Rodrygo. « On est dans le bon timing. Là, il va profiter de la trêve pour poursuivre sa préparation physique. L'idée est de reproduire le schéma de 2022. Il était en pleine forme au Qatar, avant de se faire la cheville contre la Serbie (2-0, en phase de groupes). C'était dur car on pensait aller au bout. Là, on va encore se préparer pour un rêve impossible : gagner la Coupe du monde. L'arrivée de Carlo (Ancelotti), c'est bien, mais peu importe qui commande, il faut bosser. Il y a tout pour que ça marche. L'équipe a de l'allure. Et je vois bien Neymar avec Vini (Vinicius), Rodrygo, Raphinha... ».