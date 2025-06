Lamine Yamal en couple, la bombe de la presse espagnole !

Depuis quelques temps maintenant, Lamine Yamal fait parler de lui sur le terrain grâce à son talent, mais pas seulement. La presse espagnole suit avec attention la vie du joueur du FC Barcelone et notamment l’aspect sentimental. Alors que des rumeurs faisaient état d’une potentielle relation entre l’attaquant et une influenceuse espagnole, cela a été démenti. Explications.

Cela fait maintenant quelques semaines que le débat fait rage. Quand on évoque le Ballon d’or , deux noms ressortent avec insistance, celui d’ Ousmane Dembélé et celui de Lamine Yamal . Les deux joueurs ont réalisé une grande saison, mais le Français semble avoir l’avantage, grâce à la victoire du PSG en Ligue des champions .

Lamine Yamal serait en couple ?

Lamine Yamal attire donc les regards grâce à ses performances sur les terrains, mais pas seulement. En effet, la vie sentimentale de l’attaquant fait également beaucoup parler. Dernièrement, la presse espagnole avait d’ailleurs fait état d’une potentielle relation entre le joueur de 17 ans et une influenceuse de treize ans de plus, du nom de Fati Vázquez .