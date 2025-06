Le phénomène qui rend fou le PSG

Alexis Brunet

Depuis quelques temps, le PSG a décidé de changer de politique en accordant plus d’importance et de temps de jeu aux jeunes joueurs. Cela est au bénéfice des titis parisiens qui ont donc une meilleure opportunité de se faire une place en équipe première. Dans ce sens, Ibrahim Mbaye commence à émerger et le club de la capitale semble sous le charme de l’attaquant.

Malgré une saison déjà épuisante, le PSG n’est pas encore en vacances. Les Parisiens se trouvent actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs. Les joueurs de Luis Enrique ont d’ailleurs joué leur premier match du groupe B dimanche et ils sont facilement venus à bout de l’Atlético de Madrid sur le score de 4-0.

Luis Enrique donne sa chance aux jeunes Avec l’accumulation des matches, et le score fleuve, Luis Enrique a donc beaucoup fait tourner face à l’Atlético de Madrid. L’entraîneur parisien a fait entrer en fin de rencontre beaucoup de jeunes joueurs, dont Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye. Le deuxième y est d’ailleurs allé de son but, après avoir déjà inscrit un pion en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0).