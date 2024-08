Real Madrid : «Irréel», il a halluciné après son transfert

Amadou Diawara

Alors qu'il n'avait que 15 ans, Martin Odegaard s'est engagé en faveur du Real Madrid. Evoluant actuellement à Arsenal, l'international norvégien est revenu sur son passage à la Maison-Blanche. Et Martin Odegaard a révélé qu'il avait halluciné lors de ses premiers entrainements avec Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema.

En janvier 2015, Martin Odegaard est entré dans une nouvelle dimension. En effet, le milieu offensif norvégien a quitté Strømsgodset pour rejoindre le Real Madrid, et ce, alors qu'il n'avait que 15 ans.

Odegaard était aux anges avec Benzema, Ronaldo et Bale

Engagé pendant cinq ans et demi au Real Madrid, Martin Odegaard a été transféré définitivement à Arsenal lors de l'été 2021. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec les Gunners, le joueur de 25 ans est revenu sur son expérience au Real Madrid, plus particulièrement sur ses débuts à la Maison-Blanche.

«C'était des moments irréels»

« Mes débuts au Real Madrid ? C’était gênant. Tout le monde me voyait comme un gamin et tout ce que vous voulez, c'est être considéré comme un joueur normal. Je pense qu'il est aussi normal que lorsque vous jouez si jeune, on vous prête un peu plus d’attention. (...) Quand je suis arrivé à Madrid et que j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe première, tous les grands joueurs étaient là, comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. Entrer là-dedans, dans ce vestiaire, puis aller sur le terrain avec eux et voir leurs qualités.… C'était des moments irréels », a confié Martin Odegaard dans un entretien publié sur la chaine YouTube d'Arsenal.