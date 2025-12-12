Real Madrid : Cette superstar dit stop, c'est le choc !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2019, le Real Madrid aurait déboursé environ 160M€ pour arracher Eden Hazard à Chelsea. Peu épargné par les blessures, la vedette belge n'a jamais réussi à s'imposer à la Maison-Blanche. Et après quatre années de galère, Eden Hazard a décidé de mettre un terme à sa carrière, et ce, à la surprise générale. Un choix qu'il a expliqué ce vendredi.

Après sept saisons époustouflante à Chelsea, Eden Hazard a signé au Real Madrid. D'après les dernières indiscrétions de La Dernière Heure, le club merengue aurait déboursé environ 160M€ au total pour s'attacher les services de la star belge.

A la peine au Real Madrid, Hazard a pris sa retraite à 32 ans Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2019, Eden Hazard a vécu un enfer. Ayant enchainé les pépins physiques pendant de longs mois, l'ancien international belge n'a jamais réussi à évoluer à son meilleur niveau à la Maison-Blanche. A tel point qu'il a décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison 2022-2023, soit tout juste quatre ans après sa signature au Real Madrid.