Real Madrid : Cette superstar dit stop, c'est le choc !

Lors de l'été 2019, le Real Madrid aurait déboursé environ 160M€ pour arracher Eden Hazard à Chelsea. Peu épargné par les blessures, la vedette belge n'a jamais réussi à s'imposer à la Maison-Blanche. Et après quatre années de galère, Eden Hazard a décidé de mettre un terme à sa carrière, et ce, à la surprise générale. Un choix qu'il a expliqué ce vendredi.
Après sept saisons époustouflante à Chelsea, Eden Hazard a signé au Real Madrid. D'après les dernières indiscrétions de La Dernière Heure, le club merengue aurait déboursé environ 160M€ au total pour s'attacher les services de la star belge.
A la peine au Real Madrid, Hazard a pris sa retraite à 32 ans
Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2019, Eden Hazard a vécu un enfer. Ayant enchainé les pépins physiques pendant de longs mois, l'ancien international belge n'a jamais réussi à évoluer à son meilleur niveau à la Maison-Blanche. A tel point qu'il a décidé de raccrocher les crampons à la fin de la saison 2022-2023, soit tout juste quatre ans après sa signature au Real Madrid.
«A la fin de la 17ème blessure, t’en as marre»
Lors d'un entretien accordé à l'émission Hep Taxi (RTBF), Eden Hazard est revenu sur son passage au Real Madrid. « À ce moment-là, ce n’est pas facile tous les jours. Mais je me dis toujours dans ma tête que si je me remets physiquement… c’est ça en fait, le point d’interrogation, est-ce que je vais être capable de me remettre bien physiquement. A la fin de la 17ème blessure, t’en as marre. A la fin, la dernière année, j’ai arrêté. Il ne me manquait pas grand-chose pour revenir à mon niveau, 2-3 matches, de la bonne condition physique, mais elle n'est jamais arrivée. Je faisais des petits bouts de match, j’étais un peu blessé, la machine elle n’a pas… », a regretté le jeune retraité de 34 ans.