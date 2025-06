Rayan Cherki, le jackpot inattendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 21 septembre 2024, l'OL annonçait la prolongation de contrat de Rayan Cherki jusqu'à l'été 2026. Et dans le cadre de ce nouveau bail, un terrain d'entente aurait été trouvé entre les camps pour qu'un transfert à 22,5M€ soit accepté en fin de saison. A présent, de par ses performances, l'Olympique Lyonnais souhaiterait maximiser cette opération et en attendrait plus financièrement parlant. Manchester City pourrait exaucer son souhait.

Rayan Cherki va sortir de sa zone de confort. Le natif de Lyon, formé dans le club phare de la ville où il a également fait ses premiers pas dans le monde professionnel. Après 15 années passées à l'OL, le prodige de l'académie lyonnaise de 21 ans a annoncé son départ au terme de la saison.

L'OL attend du lourd Place à Manchester City ? Pendant la trêve internationale, Rayan Cherki a affirmé que son avenir allait bientôt être réglé et l'équipe entraînée par Pep Guardiola tient la corde ces derniers jours. Toutefois, l'OL refuserait d'honorer son gentlemen agreement passé avec le clan Cherki au moment de sa prolongation de contrat en septembre dernier, permettant au joueur de s'en aller pour la somme de 22,5M€.