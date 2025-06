Rayan Cherki, le coup de foudre avec une star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Déjà dans son viseur lors du bizutage de Rayan Cherki sur Veux-tu, chanson de Lacrim et de Ninho, Erling Braut Haaland a une nouvelle fois mis en avant la recrue estivale de Manchester City sur ses réseaux sociaux ce mercredi. Le Norvégien semble épris de Cherki, et il n’est pas le seul chez les Citizens.

Pendant la trêve internationale, Rayan Cherki effectuait ses premiers pas en tant que joueur de l’équipe de France. Des débuts tonitruants pour l’ancien milieu offensif de l’OL avec un but et une passe décisive contre l’Espagne (4-5). Le néo-international français de 21 ans affirmait pendant ce Final Four de Ligue des nations que son avenir était déjà scellé et qu’il connaissait sa prochaine destination sans pour autant la dévoiler.

Haaland s’affiche encore avec Cherki sur les réseaux sociaux C’est finalement à Manchester City, qui s’est mis d’accord avec l’OL pour une indemnité de transfert à 42,5M€, que Rayan Cherki a déposé ses valises. Dès ses premiers entraînements avec les Skyblues, le virtuose lyonnais impressionne Pep Guardiola comme l’attestent les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Erling Braut Haaland, ayant déjà affiché Cherki sur son compte Snapchat pendant son bizutage, en a fait de même ces dernières heures. Mais cette fois-ci sur Instagram avec une photo à côté de Rayan Cherki pendant l’entraînement.