Transfert à 63M€ : Le PSG s'est auto-saboté !

Le Real Madrid n'a pas chômé au cours des derniers jours. Après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, c'est Franco Mastantuono qui s'est engagé avec la Casa Blanca. Alors que l'Argentin semblait très proche de signer avec le PSG, après la Coupe du monde des clubs, il va finalement quitter River Plate pour le Real Madrid. Et voilà que Paris pourrait bien s'être fait avoir à son propre jeu. Explications.

Le Real Madrid a réagi à cause du PSG

Le PSG pensait toucher au but et recruter Franco Mastantuono, mais voilà que ça pourrait bien être de la faute du club de la capitale si l'Argentin a signé au Real Madrid. En effet, selon les informations de Sport, initialement, la Casa Blanca ne voulait pas aller au-delà de 30M€ pour Mastantuono. Mais tout a basculé quand Luis Campos et le PSG ont passé un coup de fil à River Plate et à l'Argentin.