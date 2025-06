Après son transfert, Cherki veut «les tuer»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement aux Etats-Unis pour préparer la Coupe du monde des clubs avec sa nouvelle équipe, Manchester City, Rayan Cherki a expliqué sa venue dans l'équipe de Pep Guardiola. Le technicien espagnol a d'ailleurs joué un rôle crucial dans son transfert. L'ancien milieu offensif de l'OM a également un vieux compte à régler avec Manchester United, le rival historique.

Cherki justifie son transfert à Manchester

« Quand j’ai parlé à Pep, c’était très clair : le système de jeu, le club et la ville, tout était top. Pep m’a dit : "quand tu as le ballon, tu es libre", et c’est ce que j’aime justement. Il m’a dit qu’il aimait les numéros 10, mais maintenant, je peux jouer à tous les postes sur le terrain. Je ne suis pas Kevin de Bruyne, c’est la légende ici. Je suis là pour aider l’équipe. On a les meilleurs joueurs du monde, je travaille et j’attends juste mon tour » a déclaré l’international français dans des propos rapportés par The Daily Mail. Ce transfert va également lui offrir l’opportunité de prendre sa revanche sur Manchester United, tombeur de l’OL le 17 avril dernier au terme d’un match rocambolesque.