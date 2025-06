Rayan Cherki : Un tacle contre le PSG ?

Formé à l'OL, Rayan Cherki vient de s'engager en faveur de Manchester City. Lors de sa première interview avec les Citizens, l'international français a affirmé qu'il avait rejoint le meilleur club du monde. Et pourtant, le PSG - où il aurait pu signer lors de l'été 2024 - vient de remporter la Ligue des Champions.

«Manchester City, le plus grand club d’Europe»

Lors de sa première interview pour le site officiel de Manchester City, Rayan Cherki n'a pas tari d'éloges à l'égard de son nouveau club et de son entraineur Pep Guardiola. « Je suis très enthousiaste à l’idée de jouer pour Manchester City, le plus grand club d’Europe. J’adore le style de jeu, c’était quelque chose de très important pour moi. C’est mon choix, et je pense que c’est le meilleur choix de ma carrière parce Manchester City est ce qu’il y a de mieux pour moi. Pour moi, Guardiola est le meilleur entraîneur du monde, et je pense même que c’est le meilleur entraîneur de l’histoire. Travailler sous ses ordres, c’est un honneur pour moi. J’ai hâte de jouer pour eux », s'est enflammé Rayan Cherki.