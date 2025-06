PSG : Le Qatar veut quitter Paris, la tentation américaine !

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, le PSG envisage très clairement de quitter le Parc des princes. Le club de la capitale pense d’ailleurs à deux villes pour installer sa nouvelle enceinte, soit Poissy, soit Massy. L’idée sera de pouvoir accueillir au moins 60 000 personnes tout en disposant de nombreux commerces aux alentours. Le directeur général parisien a d’ailleurs révélé s’inspirer d’un stade américain pour ce projet XXL.

Forcément, pour essayer de faire les meilleurs choix, le PSG regarde attentivement ce qui se passe ailleurs. En visite aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs , Vitoriano Melero , le directeur général parisien a d’ailleurs révélé à Reuters que le club de la capitale prenait notamment exemple sur les installations américaines. « Le prochain défi est un nouveau stade. Pendant un an, nous allons procéder à une analyse et faire un choix pour notre avenir, et nous sommes inspirés par ce qui se passe aux États-Unis en matière d'installations sportives. »

« Il est incroyable »

Par la suite, Vitoriano Melero a précisé les envies et inspirations du PSG en évoquant notamment le SoFi Stadium qui se trouve du côté de Los Angeles. « Un exemple ici est le SoFi Stadium. Il est incroyable et bien plus qu'une simple installation sportive : il fait vraiment partie du divertissement et des spectacles. C'est donc ce que nous voulons vraiment mettre en avant pour diversifier nos revenus. » Toutefois, il faudra attendre encore un peu avant de voir le prochain stade du club de la capitale, qui ne sortira pas de terre avant plusieurs années.