Griezmann : Le PSG est menacé !

Antoine Griezmann est prêt à défier le PSG ce dimanche soir (21h) en ouverture de la Coupe du monde des clubs. Le leader de l’Atlético de Madrid veut mettre fin à sa disette et croit fermement aux chances de son équipe face aux champions d’Europe, comme il l’a confié avant ce choc très attendu.

Ce dimanche soir à 21h, le PSG affronte l’Atlético de Madrid pour son premier match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Antoine Griezmann aura à cœur de performer face aux vainqueurs de la Ligue des champions et de stopper sa série de 19 matchs sans marquer, annonce Marca.

«On peut les embêter»

L’ancien international français s’est d’ailleurs confié au micro de DAZN sur cette rencontre face au PSG et Antoine Griezmann semble plutôt confiant : « On a hâte d’arriver aux États-Unis et de jouer notre premier match contre le Paris Saint-Germain. Actuellement, ils jouent très bien, mais je pense qu’on peut les embêter ».