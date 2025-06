Désiré Doué - PSG : Le coup de foudre à l’étranger !

Cette saison, le grand public a pu assister à l’éclosion de Désiré Doué. Recruté par le PSG l’été dernier, le jeune international français a connu une ascension fulgurante qui l’a menée jusqu’à un doublé en finale de Ligue des champions. À l’étranger, on est d’ailleurs tombé sous le charme du joueur de 20 ans.

Il y a des saisons qui n’ont pas les mêmes saveurs que les autres. Et cet exercice 2024-2025 a été spécial pour le PSG. Presque éliminé dès les phases de poule de la Ligue des champions, le club de la capitale a finalement remporté la Coupe aux Grandes Oreilles en s’imposant largement contre l’Inter Milan en finale (5-0). Après tant d'années, Marquinhos a pu soulever ce prestigieux trophée, qui échappait sans cesse au PSG depuis plus de 10 ans. Ce match a d’ailleurs permis à un certain Désiré Doué de voir sa cote grimper en flèche.