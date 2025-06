Transfert de Doué : Grosse annonce au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à l'été 2024 pour 50M€ en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué a d'abord eu du mal à digérer ce gros transfert et à s'intégrer dans sa nouvelle équipe comme l'évoque Ousmane Dembélé. Mais le jeune crack français a ensuite explosé pour afficher tout son talent, et son aîné du PSG évoque d'ailleurs la comparaison entre Doué et Lamine Yamal.

Dans la continuité de sa nouvelle politique axé sur les jeunes talents, le PSG avait décidé de miser 50M€ l'été dernier pour recruter Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Le jeune attaquant de 20 ans avait connu des débuts assez hésitants après son transfert au Parc des Princes, avant de montrer toute l'étendue de son talent en deuxième partie de saison, et contribuant largement au succès final du PSG en finale de la Ligue des Champions.

Doué - Yamal, duel de talents Dans un entretien accordé à France Football, Ousmane Dembélé évoque dans un premier temps les nombreuses comparaisons entre Désiré Doué et Lamine Yamal, le jeune crack du FC Barcelone âgé de seulement 17 ans : « Franchement, les deux sont aussi forts. Lamine Yamal, tout le monde parlait déjà de lui dès son plus jeune âge à Barcelone. Quand il est arrivé en professionnel, on a compris qu’il était exceptionnel et il a pris une autre dimension. À l’entraînement, il dribblait, il faisait marquer, il marquait aussi », assure le numéro 10 du PSG, avant d'évoquer l'intégration de Doué après son transfert dans la capitale.