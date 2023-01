«Rattrapé par la patrouille», le PSG a un problème avec son mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Très actif lors du dernier mercato estival, le PSG avait accueilli pas moins de six nouvelles recrues pour renouveler son effectif. Mais problème : la plupart de ces nouveaux visages ont encore du mal à confirmer les nombreux espoirs placés en eux après leur transfert, et Jérôme Rothen se confie à ce sujet.

Nommé en tant que conseiller sportif du PSG au début de l’été 2022 pour prendre la succession de Leonardo, Luis Campos a eu du pain sur la planche lors du dernier mercato estival. De nombreux éléments ont été invités à aller voir ailleurs (Paredes, Ander Herrera, Rafinha, Diallo, Kehrer, Icardi, Gueye…), et le PSG a attiré six nouvelles recrues. Mais ces renforts ont encore du mal à exprimer toute l’étendue de leur talent au Parc des Princes.

Le PSG annonce son prochain transfert https://t.co/3vWJHpP7xx pic.twitter.com/PZddvif4fe — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

« Campos est déçu »

Jeudi soir, sur RMC Sport, l’ancien ailier gauche du PSG Jérôme Rothen a même évoqué un malaise au club avec Hugo Ekitike : « Il y a des déceptions dans le recrutement… pour l’instant, je précise. Ce n’est pas facile de s’adapter au PSG et à la France quand tu viens de l’étranger. On est déçu de l’évolution d’Ekitike oui. Le club est déçu, Campos est déçu et j’espère que le joueur aussi. Mais il ne faut pas le condamner. Il a montré des qualités. Avec plus d’expérience, il arrivera à montrer son talent. Mukiele a eu du temps de jeu et a montré des faiblesses mais aussi des qualités. Ça faisait de lui l’un des meilleurs au poste de latéral en Allemagne. Ce n’est pas un recrutement bidon. Maintenant lui aussi doit trouver la pleine mesure de son talent au PSG », explique Rothen.

Des recrues en difficulté