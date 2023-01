Mercato : C’est confirmé, le PSG négocie un transfert de dernière minute

Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar est annoncé de plus en plus proche du PSG. Certains évoquent même la possibilité d’un transfert dès la fin de ce mercato de janvier plutôt qu’une arrivée libre en fin de saison, et Giuseppe Marotta a confirmé cette tendance pour son défenseur central.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG reprend plus que jamais espoir pour le recrutement de Milan Skriniar ! Ciblé en priorité lors du dernier mercato estival, le défenseur slovaque a refusé les dernières offres de prolongation de contrat formulées par l’Inter Milan, et deux options s’offrent désormais à lui : un transfert cet hiver, ou bien un départ libre l’été prochain.

Le PSG annonce son prochain transfert https://t.co/3vWJHpP7xx pic.twitter.com/PZddvif4fe — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

Le PSG tente Skriniar pour cet hiver

Comme l’a révélé L’EQUIPE vendredi dans ses colonnes, la direction de l’Inter Milan réclamerait entre 20 et 25M€ pour envisager une vente de Milan Skriniar avant la fin du mercato de janvier. Un deal qui pourrait permettre au club nerazzurro de récupérer un minimum de liquidités dans ce dossier.

« Nous allons en parler »