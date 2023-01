Le PSG en rêve, il fixe la date de son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le feuilleton Milan Skriniar est relancé à moins de six mois de la fin de son contrat avec l’Inter. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG reprend espoir dans ce dossier, mais la marge de manœuvre financière reste problématique. Un temps évoqué, la perspective d’un transfert dès le mois de janvier est aujourd’hui écartée.

Arrivant au terme de son contrat, Milan Skriniar apparaît logiquement comme une cible privilégiée sur le mercato. Priorité du PSG l’été dernier, le Slovaque reste dans le viseur de Luis Campos, qui a relancé cette piste ces dernières semaines, le défenseur refusant de prolonger avec l’Inter. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, le PSG a donc repris contact avec ses représentants et ses avocats, mais la marge de manœuvre financière reste limitée.



Une star du PSG vers la sortie, il vend la mèche https://t.co/tTajCrqLIS pic.twitter.com/TcL5L5oXlS — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

Le PSG cherche un attaquant

Le PSG doit donc rester prudent sur le marché et ne peut pas multiplier les pistes. Alors que Pablo Longoria a quitté le club de la capitale cet hiver, la priorité est donc mise sur un renfort offensif en ce mois de janvier. « S’il y avait un départ, on voulait le compenser. Il y a eu ce départ avec Sarabia et on cherche un joueur à ce poste », a rappelé Christophe Galtier ce vendredi. Contrairement à ce qui a été indiqué dernièrement, un transfert de Skriniar n’est donc pas à l’ordre du jour.

Skriniar veut finir la saison à Milan