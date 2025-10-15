Rabiot viré par l'OM : Le mea culpa après son transfert !

Viré par l'OM suite à la bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a donc été vendu au Milan AC. Forcément, sur le plan sportif, ce départ a été une grosse perte. De quoi en inquiéter plus d'un comme Pierre Ménès. Mais voilà que l'OM a parfaitement réussi à faire oublier Rabiot et le journaliste souligne ce rebond du club phocéen pour l'après Rabiot.
Faisant passer l'institution au-dessus, l'OM n'a donc pas hésité à se séparer d'Adrien Rabiot. Malgré son statut au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, le Français avait été placé sur la liste des transferts avant d'être vendu au Milan AC. Voir Rabiot partir était forcément inquiétant. Pierre Ménès faisait partie de ceux qui s'inquiétait pour l'OM, mais ce n'est aujourd'hui plus le cas.
« Oui, je pensais que le départ de Rabiot ferait plus mal à l’OM »
Sur Youtube, Pierre Ménès s'est confié sur le départ d'Adrien Rabiot de l'OM. Alors que le club phocéen semble aujourd'hui avoir fait oublier celui qui a rejoint le Milan AC, le journaliste a fait savoir : « Oui, je pensais que le départ de Rabiot ferait plus mal à l’OM. Car il y a le moment où Rabiot part et derrière, il y a le recrutement et le moment où l’OM parvient à faire Pavard, Emerson, Aguerd en fin de mercato. Ce sont trois joueurs majeurs pour le club. Effectivement, il y a aussi la révélation de l’international danois, O’Riley, qui apporte beaucoup au milieu de terrain. Et même Vermeeren qui, à mon avis, va avoir une belle carte à jouer cette saison. Je pense qu’effectivement l’Olympique de Marseille a super bien réagi au départ de Rabiot ».
« Si Rabiot était encore à l’OM, il jouerait toujours, mais... »
« Je pense que si Rabiot était encore à l’OM, il jouerait toujours, mais il gênerait peut-être l’éclosion d’O’Riley ou de Vermeeren. Et surtout je ne pense pas que l’OM aurait eu les finances de recruter en plus Pavard ou Aguerd. C’est un départ mal géré, mais qui a finalement été bien remplacé par Marseille », a poursuivi Pierre Ménès.