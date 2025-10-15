Rabiot viré par l'OM : Le mea culpa après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Viré par l'OM suite à la bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a donc été vendu au Milan AC. Forcément, sur le plan sportif, ce départ a été une grosse perte. De quoi en inquiéter plus d'un comme Pierre Ménès. Mais voilà que l'OM a parfaitement réussi à faire oublier Rabiot et le journaliste souligne ce rebond du club phocéen pour l'après Rabiot.

Faisant passer l'institution au-dessus, l'OM n'a donc pas hésité à se séparer d'Adrien Rabiot. Malgré son statut au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, le Français avait été placé sur la liste des transferts avant d'être vendu au Milan AC. Voir Rabiot partir était forcément inquiétant. Pierre Ménès faisait partie de ceux qui s'inquiétait pour l'OM, mais ce n'est aujourd'hui plus le cas.

« Oui, je pensais que le départ de Rabiot ferait plus mal à l’OM » Sur Youtube, Pierre Ménès s'est confié sur le départ d'Adrien Rabiot de l'OM. Alors que le club phocéen semble aujourd'hui avoir fait oublier celui qui a rejoint le Milan AC, le journaliste a fait savoir : « Oui, je pensais que le départ de Rabiot ferait plus mal à l’OM. Car il y a le moment où Rabiot part et derrière, il y a le recrutement et le moment où l’OM parvient à faire Pavard, Emerson, Aguerd en fin de mercato. Ce sont trois joueurs majeurs pour le club. Effectivement, il y a aussi la révélation de l’international danois, O’Riley, qui apporte beaucoup au milieu de terrain. Et même Vermeeren qui, à mon avis, va avoir une belle carte à jouer cette saison. Je pense qu’effectivement l’Olympique de Marseille a super bien réagi au départ de Rabiot ».