Rabiot - Un transfert qui rapporte gros : L’OM fait une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit des accusations lâchées par la mère d'Adrien Rabiot sur les réelles intentions de l'OM en tentant brusquement de s'en séparer cet été, Roberto De Zerbi assure qu'il n'a jamais été question de faire de l'argent sur le dos du milieu de terrain de l'équipe de France. Et le coach italien de l'OM est monté au créneau à ce sujet en faisant une annonce en conférence de presse.

L'histoire d'amour entre Adrien Rabiot (30 ans) et l'OM pourrait prendre fin d'ici la fin du mercato estival, puisque les dirigeants marseillais souhaitent absolument le vendre à un an de la fin de son contrat en raison de sa violente bagarre avec Jonathan Rowe la semaine passée à Rennes. De son côté, Véronique Rabiot a indiqué qu'il s'agissait simplement d'un prétexte utilisé par l'OM, qui aurait uniquement des objectifs financiers en tentant de vendre Rabiot cet été.

« Faire de l’argent en vendant Rabiot... », De Zerbi ne digère pas Interrogé en conférence de presse samedi, Roberto De Zerbi s'est agacé sur le sujet : « Les gens qui disent que l’OM voulait faire de l’argent en vendant Rabiot, ce sont des menteurs, des gens qui n’aiment pas l’OM. Je pense sincèrement que cette semaine on a plus souffert, Pablo, Medhi et moi, qu’Adrien et sa famille. Ca ne sert à rien de pointer du doigt, de trouver des coupables », a lâché l'entraîneur de l'OM.