Rabiot revient à l'OM : Catastrophe annoncée à Marseille !

C'est une nouvelle bombe qui a été lâchée dans l'affaire Rabiot. Et pour cause, Roberto De Zerbi a clairement ouvert la porte au retour du milieu de terrain de l'OM pourtant placé sur la liste des transferts. Une annonce qui n'a pas été faite en accord avec sa direction. Et d'après Walid Acherchour, le message envoyé par l'Italien est loin d'être positif.

Samedi soir, Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe en ouvrant la porte à Adrien Rabiot, pourtant placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une situation surprenante compte tenu des déclarations de Medhi Benatia et Pablo Longoria, très ferme sur le sujet, mais également après les sorties assassines de Véronique Rabiot. Un retour en arrière semblait impossible. C'est la raison pour laquelle Walid Acherchour a du mal à comprendre la situation.

Acherchour fracasse De Zerbi ! « De Zerbi remet une pièce dans le jukebox, dans le feuilleton (ndlr Rabiot). Les feux de l'amour, les anges de la téléréalité, les Marseillais sur W9. Je ne sais pas comment on va résumer cette histoire à la fin. Je m'y perds, je ne comprends plus. Je veux bien, pour le facteur humain, affectif de De Zerbi où il nous explique qu'il a donné un conseil à Rabiot, mais je trouve que la victoire de l'OM après cette semaine là est très importante. Tu gagnes en plus avec les minots qui entrent, tu montres qu'il y a des statuts, mais que les jeunes peuvent inverser la tendance. Tu aurais pu gérer le cas Rabiot dans ta cuisine et pas aux yeux de tous, et tu as cette déclaration qui est pour moi lunaire de Roberto De Zerbi. Il dit quand même qu'il n'en a pas parlé à Medhi Benatia. Dans les péripéties de la semaine c'est quand même fou. On nous a parlé d'unité, de communication dans le board marseillais avec les trois hommes forts. Et là, on a une individualité de ce trio qui la joue perso et publiquement ! La même personne qui la veille avait été assez claire en conférence de presse en disant qu'il n'allait pas se prostituer pour un joueur. Il a quand même eu des mots forts Roberto De Zerbi », rappelle-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.