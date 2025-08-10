Rabiot - OM : L'incroyable promesse sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot n'a pas manqué de convoitises cet été et aurait donc pu quitter le club. Cependant, le milieu de terrain a décidé d'honorer son contrat en restant à Marseille. Il faut dire qu'il avait donné sa parole à Medhi Benatia et Pablo Longoria. Promesse tenue.

Pour sa première saison à l'OM, Adrien Rabiot n'a pas déçu au point qu'à la fin de la saison, de questions ont commencé à se poser concernant son avenir. D'ailleurs, l'ancien milieu de terrain du PSG reconnaît avoir reçu des offres, mais il assure avoir fait une promesse à sa direction.

Rabiot avait promis qu'il resterait « Je connais bien le football, ça fait treize ans que je suis professionnel. Je sais très bien qu'il peut tout se passer. Parfois, quand on a la volonté de faire quelque chose, il se peut que ce soit en­suite différent. Je n'avais donc pas en­vie de me prononcer tout de suite puis de décevoir les supporters ou les gens du club. Je ne voulais pas m'avancer. Les discussions se sont très bien pas­sées. Que ce soit Pablo, Medhi ou les gens autour, nous avons été unanimes : la meilleure chose était de rester. C'est une vraie volonté de ma part », assure-t-il dans une interview accordée à La Provence, avant de poursuivre.