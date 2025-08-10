Rabiot - OM : L'incroyable promesse sur le mercato !

Un an après son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot n'a pas manqué de convoitises cet été et aurait donc pu quitter le club. Cependant, le milieu de terrain a décidé d'honorer son contrat en restant à Marseille. Il faut dire qu'il avait donné sa parole à Medhi Benatia et Pablo Longoria. Promesse tenue.
Pour sa première saison à l'OM, Adrien Rabiot n'a pas déçu au point qu'à la fin de la saison, de questions ont commencé à se poser concernant son avenir. D'ailleurs, l'ancien milieu de terrain du PSG reconnaît avoir reçu des offres, mais il assure avoir fait une promesse à sa direction.
Rabiot avait promis qu'il resterait
« Je connais bien le football, ça fait treize ans que je suis professionnel. Je sais très bien qu'il peut tout se passer. Parfois, quand on a la volonté de faire quelque chose, il se peut que ce soit ensuite différent. Je n'avais donc pas envie de me prononcer tout de suite puis de décevoir les supporters ou les gens du club. Je ne voulais pas m'avancer. Les discussions se sont très bien passées. Que ce soit Pablo, Medhi ou les gens autour, nous avons été unanimes : la meilleure chose était de rester. C'est une vraie volonté de ma part », assure-t-il dans une interview accordée à La Provence, avant de poursuivre.
«J'avais donné ma parole au président, à Medhi»
« Si j’ai fermé les écoutilles ? Oui, je me suis vraiment concentré sur l'OM. Des clubs sont venus, mais j'avais donné ma parole au président, à Medhi, et on est resté là-dessus. Oui, j’ai été contacté par des clubs avec des offres alléchantes, mais ce n'est pas ce qui m'attire. Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire et quelque chose à mettre en place. Je veux vivre des émotions, prendre du plaisir et en donner à nos supporters. C'est ce qui m'anime », ajoute Adrien Rabiot.