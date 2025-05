Rabiot - OM : L’annonce qui peut faire craindre le pire !

Adrien Rabiot a rapidement conquis Marseille cette saison. Leader dans le vestiaire, régulier sur le terrain, le milieu de terrain tricolore est devenu un pilier de l’OM. Mais alors que son avenir reste incertain, Rio Mavuba lance un appel aux dirigeants pour conserver celui qu’il considère comme indispensable à la stabilité du projet marseillais.

Arrivé en début de saison à l’ OM , Adrien Rabiot a rapidement pris une ampleur remarquable dans le vestiaire marseillais. Ancien joueur du PSG , le milieu de terrain tricolore a été accueilli en rockstar à son arrivée à l’aéroport de Marignane. Un amour des supporters que le joueur de l’ OM a rendu comme il le fallait sur le terrain, Adrien Rabiot a inscrit 10 buts et distribué 6 passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques très satisfaisantes pour un milieu de terrain.

« S’il y en a un à conserver, c’est Rabiot. Je pense que dans cette équipe, au-delà de ses 10 buts, ce qu’il apporte dans le jeu et dans le vestiaire, on sent que c’est le leader. Quand il y a eu la crise, c’est lui qui a parlé dans la presse, rameuté un peu tout le monde, et ils ont réussi à atteindre l’objectif, donc pour moi le numéro 1 c’est Rabiot. »

«L’OM doit conserver sa colonne vertébrale»

L’ancien joueur lillois voit plus large et ressort quatre joueurs que l’OM doit conserver pour garder une stabilité et repartir sur les mêmes bases l’année prochaine :

« Après dans une pensée un peu plus large, l’OM (doit) conserver sa colonne vertébrale. On a vu Rulli, Balerdi le capitaine, Rabiot, et forcément Greenwood car il a quand même fait une saison incroyable. »