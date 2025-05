Transfert à 30M€ : Le coup de poker du Real Madrid !

Après un passage au Real Madrid chez les équipes de jeunes, Álvaro Carreras serait tout proche de faire son retour chez la Casa Blanca. En effet, ce dernier est courtisé par les dirigeants madrilènes, qui seraient prêts à mettre 30M€ pour le faire revenir. Un sacré coup de poker, car l’Espagnol possède normalement une clause libératoire de 50M€.

L’été s’annonce très agité au Real Madrid . Le club espagnol va opérer beaucoup de changements dans son effectif et cela a déjà commencé. Luka Modrić et Carlo Ancelotti sont déjà partis et il faudra donc les remplacer. Le successeur de l’Italien a d’ailleurs déjà été trouvé, car il s’agit de Xabi Alonso .

Carreras à Madrid contre 30M€ ?

Après le poste de central, c’est celui de latéral gauche qui intéresse le Real Madrid. D’après AS, le club espagnol voudrait faire venir Álvaro Carreras et l’opération serait en bonne voie. Il ne resterait plus qu’à se mettre d’accord sur le prix avec le Benfica Lisbonne, mais il y a un problème. Le défenseur dispose d’une clause libératoire de 50M€ et les dirigeants madrilènes seraient plutôt enclin à ne dépenser que 30M€. Reste à voir si cette proposition convaincra la formation portugaise de lâcher son crack.