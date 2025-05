PSG - Real Madrid : L’annonce qui va dégoûter Mbappé !

Clap de fin au Real Madrid. Après plus d’une décennie passée dans la capitale espagnole, Luka Modric va partir une fois son contrat expiré le 30 juin prochain. Le milieu de terrain croate a donc évoqué son meilleur souvenir sous le maillot madrilène. Et son annonce risque de ne plaire ni à Kylian Mbappé, ni au PSG.

Une page se tourne au Real Madrid . Après plus d’une décennie chez les Merengue, Luka Modric ne prolongera pas dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain de 39 ans va prendre un nouveau départ ailleurs, et a eu droit à une belle cérémonie d’adieu ce samedi après la victoire contre la Real Sociedad (2-0). À cette occasion, l’international croate a livré son meilleur souvenir sous le maillot madrilène.

«J’avais annoncé que si on gagnait ce soir-là, on allait remporter la Ligue des champions»

« Mon souvenir préféré au Bernabéu ? Je vais dire le match contre le PSG. Parce que je l’avais dit avant le match. J’avais annoncé que si on gagnait ce soir-là, on allait remporter la Ligue des champions. Et c’est ce qui s’est passé » a indiqué Luka Modric, faisant référence au match retour entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions en 2022.