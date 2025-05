Avenir de Rabiot : L’annonce de l’OM !

L’OM a terminé la saison de Ligue 1 à la deuxième place et aura donc la chance de goûter de nouveau à la Ligue des champions l’année prochaine. Le club phocéen espère que cela sera avec Adrien Rabiot, qui s’est imposé comme un élément indispensable. Geronimo Rulli espère que son coéquipier prendra la décision de rester à Marseille.

L’été dernier, alors que le mercato avait fermé ses portes, l’ OM avait réalisé un ultime gros coup. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus de Turin , Adrien Rabiot avait alors fait le choix de s’engager avec le club phocéen, alors qu’il était courtisé par de prestigieuses formations européennes. Un peu moins d’un an plus tard, le pari a été payant.

Avec Adrien Rabiot , l’ OM s’offrait alors un joueur d’expérience, taillé pour la Ligue des champions . Grâce à son milieu de terrain, le club phocéen a d’ailleurs retrouvé la plus prestigieuse des compétitions européennes en finissant deuxième de Ligue 1 derrière le PSG . L’international français s’est imposé comme l’un des hommes de base de Roberto De Zerbi , en inscrivant dix buts au passage, et six passes décisives.

Rulli espère que Rabiot va rester à l’OM

Malgré cette très bonne saison et la Ligue des champions, Adrien Rabiot n’est toutefois pas certain de rester à l’OM. Cela serait un vrai coup dur pour le club phocéen, à en croire la déclaration de Geronimo Rulli à Téléfoot. « Continuer avec Rabiot ? J’espère que oui car il est très important dans le vestiaire et sur le terrain. Pour moi, il est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joué. » Reste à voir si le Français écoutera son coéquipier argentin ou non.