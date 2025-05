Il veut rejoindre Mbappé au Real Madrid, son transfert prend forme

Alexis Brunet

Après une bien triste saison, le Real Madrid se doit de réagir et cela passera par un mercato estival agité. Le club de la capitale veut se renforcer à plusieurs postes et Alvaro Carreras serait la priorité pour le côté gauche de la défense. Ce dernier voudrait d’ailleurs absolument rejoindre Mbappé et compagnie, d’après la presse espagnole.

La saison du Real Madrid s’est achevée samedi soir par une victoire 2-0 contre la Real Sociedad, mais ce succès ne servait à rien, car le FC Barcelone s’était déjà accaparé le titre de champion d’Espagne. En plus de la Liga, le Barça avait écoeuré la Casa Blanca en remportant la Coupe du Roi (3-2). Si l’on ajoute à cela l’élimination en quart de finale de Ligue des champions face à Arsenal, cela fait tache pour les Madrilènes.

Déjà une recrue à Madrid Forcément, le Real Madrid ne souhaite pas revivre une nouvelle saison galère l’année prochaine et il compte donc se montrer actif lors du mercato estival pour renforcer qualitativement son effectif. Cela a déjà commencé, puisque le club de la capitale a annoncé il y a plusieurs jours déjà l’arrivée de Dean Huijsen en provenance de Bournemouth contre un chèque de 58M€.