Rabiot - OM : De Zerbi a eu chaud, voilà la réaction de Benatia et Longoria !

Axel Cornic

Après le clash à Rennes, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille, avec une véritable guerre ouverte qui s’est ensuite déchainée entre les deux camps. Mais Roberto De Zerbi a pris tout le monde de court récemment, laissant entendre qu’un retour en arrière était possible avec l’international français.

Un départ semblait être la seule option. La décision de l’OM d’écarter Adrien Rabiot a fait beaucoup de bruit et la mère et agent du joueur est rapidement montée au créneau. Auprès de différents médias, Véronique Rabiot a violemment attaqué la direction marseillaise, avec tout le monde qui a logiquement pensé à une rupture totale.

De Zerbi, l’annonce choc Pas Roberto De Zerbi ! Présent en conférence de presse, le coach de l’OM a en effet fait une sortie très surprenante, laissant entendre que la hache de guerre pouvait finalement être enterrée avec Rabiot. « Même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses » a déclaré le technicien italien.