Rabiot : L’OM balance sur les négociations avec sa mère !

A 29 ans, Adrien Rabiot est donc désormais un joueur de l’OM. Cet été, le club phocéen a réalisé un énorme coup en faisant signer l’ex-joueur de la Juventus. Pour aboutir à cela, la direction olympienne a dû négocier avec Véronique Rabiot, mère et agent de l’international français. Et si cette dernière a donné des maux de tête à plus d’un club, ça s’est visiblement bien passé avec l’OM.

A l’instar de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot a lui aussi décidé de laisser sa mère gérer sa carrière sportive. C’est donc Véronique Rabiot qui est chargée des négociations et discuter avec elle n’’est visiblement pas chose aisée. Le PSG a eu certains problèmes au moment de discuter avec celle qui s’occupe d’Adrien Rabiot et le club de la capitale n’est pas le seul dans cette situation. « J’ai eu le directeur sportif de l’Atlético fin juillet, il m’a dit : « J’ai eu deux conversations avec la maman, bon j’ai arrêté tout de suite car elle m’a expliqué où devait jouer son fils », faisait notamment savoir Bruno Satin à propos de Véronique Rabiot.

« Madame Rabiot a été super »

En revanche, pour ce qui est de l’OM, négocier avec Véronique Rabiot cet été n’a visiblement pas été un calvaire. En effet, pour 1899 L’Hebdo, une source au sein du club phocéen est revenue sur les discussions qui ont abouti à la signature d’Adrien Rabiot, confiant alors : « Madame Rabiot a été super, peut-être parce que Mehdi Benatia connaissait son fils et qu’il lui avait peut-être expliqué en amont sa façon de penser. Elle ne pense qu’au bien-être de son fils, elle a voulu comprendre le projet, même si c’est Adrien qui y a été immédiatement réceptif. Elle s’est penchée sur les contours : la sécurité, le bien-être de son fils. Pas pénible du tout, super carrée ».

« Elle a été top avec nous »

« On sait qu’il y a eu des différends dans d’autres clubs où l’on parlait de gros sous. Elle a tout de suite compris qu’on n’était pas ce genre de club et qu’on n’irait pas dans une direction que l’on ne pourrait pas assumer. Les choses ont été très claires dès le début. Adrien le savait très bien. C’était très loin de ses attentes, mais elle a été top avec nous », a poursuivi cette source à l’OM.