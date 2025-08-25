Rabiot : «Je m'en vais», il annonce une catastrophe en direct !

Axel Cornic

L’avenir d’Adrien Rabiot rythme cette fin de mercato, avec l’hypothèse d’un retour en arrière qui prend forme depuis quelques heures à l’Olympique de Marseille. Mais l’international français reste sur la liste des transferts et à l’étranger certains clubs pourraient décider de passer à l’action.

A quelques jours de la fin du mercato, on ne sait toujours pas ce que va faire Adrien Rabiot de son avenir. Ecarté, le milieu de terrain n’a pas participé au match de la 2e journée de Ligue 1, avec la victoire sur le PFC (5-2). Mais alors que tout semblait perdu, les derniers propos de Roberto De Zerbi ont laissé entrevoir une autre issue à ce dossier épineux.

De Zerbi rebat les cartes Présent en conférence de presse, le coach de l’OM a en effet émis l’idée que Rabiot soit en quelque sorte réintégré et que tout rentre finalement dans l’ordre après le clash. « Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire » a déclaré De Zerbi. « Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Sur le plan humain, plus encore que footballistique ». Plusieurs sources ont laissé entendre ces dernières heures que cette sortie aurait grandement surpris les dirigeants marseillais, qui n’étaient vraisemblablement pas au courant.