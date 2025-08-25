Rabiot : «Je m'en vais», il annonce une catastrophe en direct !

L’avenir d’Adrien Rabiot rythme cette fin de mercato, avec l’hypothèse d’un retour en arrière qui prend forme depuis quelques heures à l’Olympique de Marseille. Mais l’international français reste sur la liste des transferts et à l’étranger certains clubs pourraient décider de passer à l’action.
A quelques jours de la fin du mercato, on ne sait toujours pas ce que va faire Adrien Rabiot de son avenir. Ecarté, le milieu de terrain n’a pas participé au match de la 2e journée de Ligue 1, avec la victoire sur le PFC (5-2). Mais alors que tout semblait perdu, les derniers propos de Roberto De Zerbi ont laissé entrevoir une autre issue à ce dossier épineux.
De Zerbi rebat les cartes
Présent en conférence de presse, le coach de l’OM a en effet émis l’idée que Rabiot soit en quelque sorte réintégré et que tout rentre finalement dans l’ordre après le clash. « Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire » a déclaré De Zerbi. « Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Sur le plan humain, plus encore que footballistique ». Plusieurs sources ont laissé entendre ces dernières heures que cette sortie aurait grandement surpris les dirigeants marseillais, qui n’étaient vraisemblablement pas au courant.
« Je suis vraiment inquiet, parce que je pense qu’il va partir »
Ce rebondissement a évidemment provoqué des nouveaux débats enflammés et selon certains, une réconciliation semble impossible entre Adrien Rabiot et l’OM. « Je suis inquiet pour Marseille, parce que ce gars-là a montré la saison dernière qu’il mouillait vraiment le maillot » a estimé Vincent Moscato, célèbre animateur de l’émission Super Moscato Show sur RMC. « Je suis vraiment inquiet, parce que je pense qu’il va partir. Moi tu me fais ça, je m’en vais ! ».