Rabiot fait «une dinguerie» à l'OM, il balance en direct !

Par le biais d'un communiqué, l'OM a confirmé avoir mis Adrien Rabiot sur la liste des transferts après le clash dans les vestiaires à Rennes. Une situation qui a fait l'effet d'une bombe, mais Walid Acherchour s'interroge sur les raisons qui ont poussé le club à prendre une telle décision, estimant qu'il a du faire une «dinguerie» pour en arriver là.

Après la bagarre avec Jonathan Rowe vendredi soir dans la foulée de la défaite à Rennes, Adrien Rabiot est officiellement sur le marché des transferts. Une situation qui surprend Walid Acherchour.

Le cas Rabiot intrigue « Les échos qu'on a, c'est il y a eu une vraie baston, et à deux reprises en plus puisque des gens ont essayé de les séparer, et ils sont venus dans un second temps. Mais ce que je trouve bien dans cette décision c'est qu'il n'y a pas de justice à deux vitesses », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.