OM : Le clan Rabiot fait une annonce pour son transfert !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026, Adrien Rabiot a été officiellement placé sur la liste des transferts à l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi ne voudrait plus de lui. Désormais, l’entourage de l’international français va devoir lui trouver un nouveau club, avec plusieurs pistes qui semblent déjà se dessiner.

Personne ne s’y attendait. Devenu un cadre de l’équipe dès sa première saison, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie à l’OM. À la suite de l’altercation avec Jonathan Rowe en marge de la première journée de Ligue 1, le club phocéen a décidé de le placer sur la liste des transferts et espère donc le vendre avant la fin du mercato.

« Ça va être compliqué de faire la saison à l'OM » Invité sur RMC Sport ce mardi soir, l’avocat de Rabiot s’est exprimé au sujet de cette situation. « On s'est dit qu'on allait se poser avant d'envisager la suite. Il est clair que si le club ne souhaite plus conserver Adrien, ça va être compliqué de faire la saison à l'OM. Donc oui, il va falloir se tourner vers d'autres horizons » a expliqué Me Romuald Palao.