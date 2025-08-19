Départ de Rabiot - OM : «Le chapitre est clos», la grande annonce après la bagarre dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La récente altercation dans le vestiaire de l’OM a ravivé les spéculations sur l’avenir d’Adrien Rabiot. Alors que Sport Mediaset relance la piste menant à l’AC Milan, le média Le Phocéen a dans un premier temps affirmé que l’international français était destiné à rester à Marseille. Cependant, il semble que la vérité soit finalement différente.

L’altercation survenue vendredi soir dans le vestiaire de l’OM, après la défaite sur la pelouse de Rennes, est-elle susceptible de relancer l’avenir d’Adrien Rabiot ? C’est l’hypothèse évoquée ce mardi par Sport Mediaset en Italie, affirmant que l’AC Milan n’avait pas fait une croix sur l’international français, provisoirement écarté avec Jonathan Rowe.

La presse italienne relance le dossier Rabiot/Milan On le sait, l’AC Milan s’intéresse particulièrement à Adrien Rabiot suite au retour de Massimiliano Allegri sur le banc, ce dernier ayant noué une relation forte avec le milieu de terrain du côté de la Juventus. Mais la formation italienne avait mis ce dossier de côté, l’avenir de Rabiot semblant s’écrire du côté de l’OM pour au moins une saison supplémentaire. D’après Sport Mediaset, la position des Rossoneri serait donc susceptible d’évoluer.