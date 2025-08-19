Départ de Rabiot - OM : «Le chapitre est clos», la grande annonce après la bagarre dans le vestiaire

La récente altercation dans le vestiaire de l’OM a ravivé les spéculations sur l’avenir d’Adrien Rabiot. Alors que Sport Mediaset relance la piste menant à l’AC Milan, le média Le Phocéen a dans un premier temps affirmé que l’international français était destiné à rester à Marseille. Cependant, il semble que la vérité soit finalement différente.
L’altercation survenue vendredi soir dans le vestiaire de l’OM, après la défaite sur la pelouse de Rennes, est-elle susceptible de relancer l’avenir d’Adrien Rabiot ? C’est l’hypothèse évoquée ce mardi par Sport Mediaset en Italie, affirmant que l’AC Milan n’avait pas fait une croix sur l’international français, provisoirement écarté avec Jonathan Rowe.
La presse italienne relance le dossier Rabiot/Milan
On le sait, l’AC Milan s’intéresse particulièrement à Adrien Rabiot suite au retour de Massimiliano Allegri sur le banc, ce dernier ayant noué une relation forte avec le milieu de terrain du côté de la Juventus. Mais la formation italienne avait mis ce dossier de côté, l’avenir de Rabiot semblant s’écrire du côté de l’OM pour au moins une saison supplémentaire. D’après Sport Mediaset, la position des Rossoneri serait donc susceptible d’évoluer.
Une fake news... rapidement relancée !
Mais de son côté, Le Phocéen a estimé dans un premier temps qu’Adrien Rabiot allait rester à l’OM, les deux parties ayant trouvé un accord pour cette saison. « Même si évidemment, tout peut se passer en football, le chapitre est donc clos », peut-on lire sur le site spécialisé dans l’actualité du club phocéen, rappelant que l’AC Milan tient déjà ses renforts dans l’entrejeu avec les arrivées d’Ardon Jashari, Samuele Ricci et Luka Modric. Et effectivement, tout peut se passer dans le football.
L'information n'aura pas tenu très longtemps, puisque RTL, puis RMC Sport, ont lâché une sacrée bombe, révélant qu'à la suite de l'épisode de la bagarre dans le vestiaire de l'OM, Roberto De Zerbi, soutenu par sa direction et en premier lieu Medhi Benatia, ont pris la décision de se séparer d'Adrien Rabiot durant le mercato estival.