Qui doit revenir au PSG avant la fin du mercato ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait le ménage dans son effectif, se débarrassant d'un grand nombre de joueurs, dont huit ont été prêtés à l'étranger : Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Julian Draxler, Éric-Junior Dina Ebimbe et Ander Herrera. Selon vous, quel joueur doit revenir au PSG avant la fin du mercato hivernal ?

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de révolutionner le PSG. Après avoir remercié à la fois le directeur sportif Leonardo et le technicien Mauricio Pochettino, le président parisien s'est offert les services de Luis Campos - en tant que conseiller football - et de l'entraineur Christophe Galtier.

Huit joueurs prêtés à l'étranger par le PSG

Dès leur arrivée, Luis Campos et Christophe Galtier ont décidé de lancer une grande opération dégraissage au PSG, plaçant les joueurs devenus indésirables dans un second groupe d'entrainement. Au final, les deux hommes ont réussi à se débarrasser d'un grand nombre de joueurs, surtout en bouclant des prêts.

Un joueur prêté par le PSG rapatrié cet hiver ?